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Лень оформил дабл-дабл в матче против Шарлотт

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Украинец помог своей команде одержать победу в матче очередного игрового дня НБА.
Алексей Лень (слева)
Алексей Лень (слева)
Getty Images

В рамках очередного игрового дня НБА Атланта Хоукс встретился с Шарлотт Хорнетс.

Участие в поединке принял украинский центровой Атланты Алексей Лень, который провел на паркете 19 минут 14 секунд. За это время украинец оформил дабл-дабл - набрал 13 очков (4/10 двухочковых, 1/1 трехочковых, 2/2 штрафных) и совершил 10 подборов.

Кроме того, Лень совершил 1 передачу, 1 перехват и 1 блокшот, а также заработал 1 фол.

Отметим, что Атланта обыграла Шарлотт со счетом 122:107.

Со всеми результатами игрового дня в НБА можно ознакомиться здесь.

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Теги: баскетбол, НБА, Алексей Лень, Атланта Хоукс, NBA
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