Данк Портера, который обыграл двух противников, - лучший момент дня в НБА
Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за субботу, 7 декабря.
Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.
В пятерку лучших вошли эпизоды с участием Луки Дончича, Джексона Хейза, Ар Джея Барретта и других звездных баскетболистов.
Смотрите также невероятный пас на Шредера от кольца до кольца, который стал лучшим моментом предыдущего игрового дня НБА.
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