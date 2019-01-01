Данк Портера, который обыграл двух противников, - лучший момент дня в НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за субботу, 7 декабря.

Кевин Портер-младший Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В пятерку лучших вошли эпизоды с участием Луки Дончича, Джексона Хейза, Ар Джея Барретта и других звездных баскетболистов.

Смотрите также невероятный пас на Шредера от кольца до кольца, который стал лучшим моментом предыдущего игрового дня НБА.