НБА: Даллас обыграл Новый Орлеан, Кливленд крупно уступил Филадельфии
Даллас - Новый Орлеан 130:84 (31:28, 33:24, 40:14, 26:18)
Даллас: Дончич (26 + 9 передач), Хардуэй (14), Порзингис (13), Финни-Смит (8), Пауэлл (4) - старт; Марьянович (15 + 16 подборов), Брансон (14), Сет Карри (11), Джексон (7), Клебер (7), Ли (6), Бареа (5), Райт (0).
Новый Орлеан: Редик (15), Холидэй (14), Ингрэм (14), Хэйс (11), Болл (2) - старт; Джексон (8), Александер-Уокер (7), Окафор (6), Уильямс (4), Харт (3), Мелли (0).
Филадельфия - Кливленд 141:94 (36:18, 41:18, 31:26, 33:32)
Филадельфия: Симмонс (34 + 7 передач), Скотт (21), Харрис (15), Хорфорд (8), Коркмаз (5) - старт; Берк (21 + 8 передач), О’Куинн (10 + 11 подборов + 4 блок-шота), Нето (9 + 6 передач), Эннис (8 + 7 подборов), Милтон (5), Пелл (5 + 8 подборов), Тайбулл (0).
Кливленд: Гарлэнд (17), Томпсон (12), Секстон (10), Лав (6 + 7 подборов), Осман (2) - старт; Кларксон (10), Найт (7), Портер (7 + 5 потерь), Хенсон (6), Маккинни (5), Жижич (5), Деллаведова (4), Нэнс (3).
Нью-Йорк - Индиана 103:104 (27:32, 33:34, 21:23, 22:15)
Нью-Йорк: М-с Моррис (25), Рэндл (16 + 12 подборов), Барретт (12 + 9 подборов), Ниликина (2), Гибсон (2) - старт; Робинсон (14 + 7 подборов), Дотсон (10), Пэйтон (9 + 7 передач), Нокс (8), Портис (4), Смит (1).
Индиана: Уоррен (25), Сабонис (19 + 15 подборов + 5 потерь), Лэмб (13), А. Холидэй (12), Тернер (7 + 5 блок-шотов) - старт; Макдермотт (16), Макконнелл (6 + 11 передач), Дж. Холидэй (6), Битадзе (0).
Хьюстон - Финикс 115:109 (23:31, 37:21, 23:26, 32:31)
Хьюстон; Харден (34), Уэстбрук (24 + 14 подборов + 11 передач), Капела (12 + 10 подборов), Хауз (5), Такер (2 + 9 подборов) - старт; Маклемор (27), Риверс (7), Сефолоша (4), Хартенштайн (0).
Финикс; Букер (35), Убре (19), Шарич (13 + 12 подборов), Рубио (10 + 13 передач), Камински (4 + 7 подборов) - старт; Бриджес (14), Джером (6), К. Джонсон (6), Диалло (2 + 7 подборов), Т. Джонсон (0).
Юта - Мемфис 126:112 (32:36, 37:18, 28:30, 29:28)
Юта: Митчелл (22 + 7 потерь), Богданович (19), Гобер (19 + 11 подборов), О'Нил (14), Инглс (12 + 10 передач) - старт; Грин (19), Мудиай (11 + 7 передач), Ньянг (6), Дэвис (2), Брэдли (2), Экзам (0), Они (0), Морган (0).
Мемфис: Джарен Джексон (26), Краудер (13), Брукс (10), Валанчюнас (10), Джонс (9 + 7 передач) - старт; Аллен (13), Гудурич (8), Кабокло (7), Хилл (7), Мелтон (6), Ватанабе (3).
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