Невероятный пас на Шредера от кольца до кольца - лучший момент дня в НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за пятницу, 6 декабря.

Деннис Шредер Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В десятку лучших вошли эпизоды с участием Стивена Адамса, Джейлена Брауна, Брэдли Била, Янниса Адетокунбо, Денниса Шредера и других звездных баскетболистов.

Смотрите также крутую передачу Уэстбрука и данк Хейза, которые попали в подборку лучших моментов предыдущего игрового дня НБА.