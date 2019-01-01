Михайлюк провел неудачный матч против Индианы

Украинец набрал всего лишь три очка за почти девять минут, проведенных на паркете.

В рамках очередного игрового дня в НБА Детройт Пистонс провел матч против Индианы Пэйсерс.

Участие в поединке принял украинский баскетболист Святослав Михайлюк, который провел на паркете 8 минут 32 секунды. За это время он набрал лишь 3 очка (0/2 двухочковых, 1/2 трехочковых), также сделал 1 подбор и допустил 1 потерю.

Отметим, что Пистонс все же выиграл матч со счетом 108:101. Со всеми результатами игрового дня можно ознакомиться здесь.

Напомним, в предыдущей игре Детройта Святослав Михайлюк впервые вышел в стартовой пятерке.