Переключиться на мобильную версию

Михайлюк провел неудачный матч против Индианы

Комментариев: 0
Украинец набрал всего лишь три очка за почти девять минут, проведенных на паркете.
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк
Getty Images

В рамках очередного игрового дня в НБА Детройт Пистонс провел матч против Индианы Пэйсерс.

Участие в поединке принял украинский баскетболист Святослав Михайлюк, который провел на паркете 8 минут 32 секунды. За это время он набрал лишь 3 очка (0/2 двухочковых, 1/2 трехочковых), также сделал 1 подбор и допустил 1 потерю.

Отметим, что Пистонс все же выиграл матч со счетом 108:101. Со всеми результатами игрового дня можно ознакомиться здесь.

Напомним, в предыдущей игре Детройта Святослав Михайлюк впервые вышел в стартовой пятерке.

Поделись:
Теги: баскетбол, НБА, Святослав Михайлюк, Детройт Пистонс, NBA
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь