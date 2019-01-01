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НБА: Детройт обыграл Индиану, Чикаго уступил Голден Стэйт

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Вашему вниманию результаты матчей регулярного чемпионата НБА за пятницу, 6 декабря.
НБА: результаты матчей за 6 декабря
НБА: результаты матчей за 6 декабря
Getty Images

Детройт - Индиана 108:101 (32:19, 23:25, 16:31, 37:26)

Кливленд - Орландо 87:93 (25:23, 22:29, 23:16, 17:25)

Шарлотт - Бруклин 104:111 (32:29, 25:26, 27:31, 20:25)

Оклахома-Сити - Миннесота 139:127 OT (30:27, 23:31, 41:39, 28:25, 17:5)

Чикаго - Голден Стэйт 98:100 (28:23, 23:27, 32:27, 15:23)

Майами - Вашингтон 112:103 (27:28, 34:37, 25:20, 26:18)

Бостон - Денвер 108:95 (33:26, 20:19, 32:19, 23:31)

Сан-Антонио - Сакраменто 105:104 OT (21:17, 31:25, 17:30, 31:28, 5:4)

Милуоки - Клипперс 119:91 (30:15, 22:28, 35:19, 32:29)

Портленд - Лейкерс 113:136 (34:39, 28:38, 31:33, 20:26)

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Теги: НБА, результаты матчей, баскетбол, NBA
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