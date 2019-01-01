Крутая передача Уэстбрука и данк Хейза - среди лучших моментов дня в НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за четверг, 5 декабря.

Джексон Хейз Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В пятерку лучших вошли эпизоды с участием Тобиаса Харриса, Расселла Уэстбрука, Джексон Хейз и других звездных баскетболистов.

Смотрите также данк Драммонда и феноменальный пируэт Дэвиса, которые попали в подборку лучших моментов предыдущего игрового дня НБА.