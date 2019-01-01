НБА: Финикс в овертайме обыграл Новый Орлеан, Филадельфия уступила Вашингтону
Вашингтон - Филадельфия 119:113 (25:33, 40:22, 26:26, 28:32)
Вашингтон: Хачимура (27 + 7 подборов), Бил (26 + 10 подборов - 5 потерь), Смит (19 + 8 передач), Вагнер (5 + 11 подборов), Бонга (2) - старт; Бертанс (25), Маинми (7), Чиозза (0), Браун мл. (8).
Филадельфия: Харрис (33 + 7 подборов), Эмбиид (26 + 21 подборов - 8 потерь), Симмонс (17 + 10 передач - 7 потерь), Хорфорд (11), Коркмаз (8) - старт; Скотт (0), Эннис (2), Берк (0), Нето (11), Тибулл (5).
Нью-Йорк - Денвер 92:129 (27:33, 18:34, 30:31, 17:31)
Нью-Йорк: Моррис (10), Барретт (9), Ниликина (9), Рэндл (6), Гибсон (4) - старт; Портис (10), Нокс (8), Робинсон (17 + 7 подборов), Смит-мл. (4), Пэйтон (4), Эллингтон (2), Трир (6), Дотсон (3).
Денвер: Бартон (17), Мюррэй (14), Миллсэп (10), Харрис (8), Йокич (6 + 10 подборов + 8 передач) - старт; Эрнангомес (12), Портер (6), Пламли (11 + 11 подборов), Грант (16), Крэйг (0), Моррис (15), Бизли (14).
Торонто - Хьюстон 109:119 (28:34, 27:29, 33:31, 21:25)
Торонто: Сиакам (24 + 9 подборов), ВанВлит (20), Лоури (19 + 8 передач), Ануноби (9), Газоль (5 + 4 перехватов) - старт; Буше (0), Ибака (10), Холлис-Джефферсон (2), Дэвис (6), Пауэлл (14).
Хьюстон: МакЛемор (28), Харден (23 + 7 подборов + 5 перехватов), Уэстбрук (19 + 13 подборов + 11 передач - 8 потерь), Такер (18 + 11 подборов), Капела (6 + 13 подборов - 5 потерь) - старт; Хаус (16), Сефолоша (0), Клемонс (0), Риверс (9).
Новый Орлеан - Финикс 132:139 OT (40:38, 30:36, 21:33, 34:18, 7:14)
Новый Орлеан: Редик (26), Холидэй (23 + 7 подборов + 5 перехватов), Ингрэм (21 + 6 фолов - 6 потерь), Болл (20 + 11 передач - 7 потерь), Хэйс (17 + 5 блокшотов) - старт; Мелли (3), Джексон (0), Александер-Уокер (7), Харт (9), Уильямс (6).
Финикс: Букер (44 + 8 подборов + 9 передач - 5 потерь), Камински (20), Убре (14 + 15 подборов + 4 блокшотов), Рубио (13 + 15 передач + 4 перехватов), Шарич (9 + 6 фолов) - старт; Диалло (8), Джонсон (18), Бриджес (11), Окобо (0), Джером (2).
Полная версия правил