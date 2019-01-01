Лень в матче против Бруклина: видео всех действий украинца

Украинец хорошо отыграл матч, но не спас команду от поражения.

Алекс Лень Getty Images

Украинский баскетболист Алексей Лень принял участие в матче Атланты против Бруклина.

Центровой провел на паркете почти 17 минут и за это время набрал 18 очков. К сожалению, результативность Леня не спасла Хоукс от поражения (118:130).

Вашему вниманию видео обзор действий Леня в матче против Бруклина:

Со всеми результатами минувшего игрового дня НБА можно ознакомиться здесь.