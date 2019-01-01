Данк Драммонда и феноменальный пируэт Дэвиса - среди лучших моментов дня в НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за среду, 4 декабря.

Энтони Дэвис Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В десятку лучших вошли эпизоды с участием Аарона Гордона, Дуайта Ховарда, Зака Лавина, Дориана Финни-Смита, Андре Драммонда, Энтони Дэвиса и других звездных баскетболистов.

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