Украинцы в НБА: Михайлюк вышел в стартовой пятерке Детройта, Лень набрал 18 очков

Украинцы приняли участие в матчах своих команд, но не спасли их от поражений.

В рамках очередного игрового дня НБА состоялись матчи с участием команд, в которых выступают украинские баскетболисты.

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Центровой Атланты Алексей Лень провел на паркете в матче против Бруклина 16:57 минут и за это время набрал 18 очков (9/13 двухочковых), совершил 7 подборов, 3 передачи, 2 перехвата и 1 блокшот. Также украинец совершил 3 фола.

Хоукс проиграл этот матч со счетом 118:130.

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Защитник Детройта Святослав Михайлюк появился в матче против Милуоки в стартовой пятерке. Украинец отыграл 27:37 минут и за это время набрал 6 очков (0/2 двухочковых, 2/6 трехочковых). Также Святослав сделал 1 подбор, 3 передачи, 1 перехват и совершил 1 фол.

Пистонс проиграли в этом поединке со счетом 103:127.

Вашему вниманию все результаты игрового дня в НБА.