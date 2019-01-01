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Тренер Детройта: Михайлюк очень сильно помогает команде

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Наставник баскетбольного клуба поделился своими мыслями об украинском спортсмене.
Дуэйн Кейси
Дуэйн Кейси
Getty Images

Главный тренер Детройт Пистонс Дуэйн Кейси поделился своими мыслями о выступлении украинского игрока Святослава Михайлюка.

"Михайлюк очень сильно помогает команде набирать очки из-за дуги. Он умеет бережно обращаться с мячом, что дает ему много возможностей. В любом положении можно бросать трехочковые.

Мы играем правильно, создаем варианты для шутеров и бросаем с уверенностью", - сказал Кейси в послематчевом комментарии.

Напомним, Святослав Михайлюк обновил рекорд результативности и помог Детройту обыграть Кливленд (127:94).

Смотрите также видео действий украинца в матче Детройт - Кливленд.

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Теги: Святослав Михайлюк, Детройт Пистонс, НБА, баскетбол, Дуэйн Кейси, NBA
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