Тренер Детройта: Михайлюк очень сильно помогает команде

Наставник баскетбольного клуба поделился своими мыслями об украинском спортсмене.

Главный тренер Детройт Пистонс Дуэйн Кейси поделился своими мыслями о выступлении украинского игрока Святослава Михайлюка.

"Михайлюк очень сильно помогает команде набирать очки из-за дуги. Он умеет бережно обращаться с мячом, что дает ему много возможностей. В любом положении можно бросать трехочковые.

Мы играем правильно, создаем варианты для шутеров и бросаем с уверенностью", - сказал Кейси в послематчевом комментарии.

Напомним, Святослав Михайлюк обновил рекорд результативности и помог Детройту обыграть Кливленд (127:94).

Смотрите также видео действий украинца в матче Детройт - Кливленд.