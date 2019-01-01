Михайлюк обновил личный рекорд результативности в сезоне

Украинец помог Детройту обыграть Кливленд.

В рамках очередного игрового дня НБА Детройт Пистонс провел матч против Кливленд Кавальерс.

Участие в поединке принял атакующий защитник Пистонс Святослав Михайлюк, который провел на паркете 25:56 минут.

За это время украинец набрал 15 очков (5/11 с игры, 3/8 из-за дуги, 2/2 штрафных), что стало его новым рекордом результативности в текущем сезоне. Кроме того, Михайлюк сделал 2 подбора, 4 передачи и 1 перехват при 3 потерях.

Предыдущий рекорд результативности Святослава составлял 13 очков в прошлом матче против Сан-Антонио Сперс.

Отметим, что Детройт расправился с Кливлендом со счетом 127:94.

Вашему вниманию все результаты минувшего игрового дня в НБА.