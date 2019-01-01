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НБА: Детройт с Михайлюком крупно обыграл Кливленд, Торонто в овертайме уступил Майами

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Вашему вниманию результаты матчей за вторник, 3 декабря.
НБА: результаты матчей за 2 декабря
НБА: результаты матчей за 2 декабря
nba.com/pistons/

Вашингтон - Орландо - 120:127 (26:32, 28:36, 34:29, 32:30)

Кливленд - Детройт - 94:127 (28:32, 18:30, 22:35, 26:30)

Новый Орлеан - Даллас - 97:118 (24:24, 29:35, 22:25, 22:34)

Торонто - Майами - 110:121 ОТ (23:32, 30:26, 28:25, 27:25, 2:13)

Сан-Антонио - Хьюстон - 135:133 ОТ (27:25, 32:38, 22:34, 34:18, 11:11, 9:7)

Денвер - Лейкерс - 96:105 (24:28, 25:32, 27:24, 20:21)

Клипперс - Портленд - 117:97 (29:30, 33:29, 27:17, 28:21)

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Теги: баскетбол, НБА, результаты матчей, NBA
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