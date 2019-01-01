Слэм-данк Леня - среди лучших моментов дня в НБА
Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за понедельник, 2 декабря.
Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.
В пятерку лучших вошли эпизоды с участием Эла Хорфорда, Янниса Адетокунбо, Алексея Леня и других звездных баскетболистов.
Смотрите также шикарные данки Вуда и Уильямса, которые попали в подборку лучших моментов предыдущего игрового дня НБА.
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