Слэм-данк Леня - среди лучших моментов дня в НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за понедельник, 2 декабря.

Алексей Лень Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В пятерку лучших вошли эпизоды с участием Эла Хорфорда, Янниса Адетокунбо, Алексея Леня и других звездных баскетболистов.

Смотрите также шикарные данки Вуда и Уильямса, которые попали в подборку лучших моментов предыдущего игрового дня НБА.