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Лень набрал 11 очков в победном матче против Голден Стэйт

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Украинец помог своей команде уничтожить соперника.
Алексей Лень (справа) в матче против Голден Стэйт
Алексей Лень (справа) в матче против Голден Стэйт
Getty Images

В рамках очередного игрового дня НБА Атланта Хоукс сыграла против Голден Стэйт Уорриорз.

Участие в этом поединке принял украинский центровой Атланты Алексей Лень, который провел на паркете 17:06 минут. За это время украинец набрал 11 очков (5/6 двухочковых, 0/1 трехочковых, 1/1 штрафных), совершил 2 удачных перехвата, 4 подбора и 1 потерю.

Лень вместе с Атлантой уничтожил Голден Стэйт, одержав победу со счетом 104:79.

Со всеми результатами матчей минувшего игрового дня можно ознакомиться здесь.

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Теги: Алексей Лень, Атланта, Атланта Хоукс, баскетбол, НБА, NBA
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