Лень набрал 11 очков в победном матче против Голден Стэйт

Украинец помог своей команде уничтожить соперника.

Алексей Лень (справа) в матче против Голден Стэйт Getty Images

В рамках очередного игрового дня НБА Атланта Хоукс сыграла против Голден Стэйт Уорриорз.

Участие в этом поединке принял украинский центровой Атланты Алексей Лень, который провел на паркете 17:06 минут. За это время украинец набрал 11 очков (5/6 двухочковых, 0/1 трехочковых, 1/1 штрафных), совершил 2 удачных перехвата, 4 подбора и 1 потерю.

Лень вместе с Атлантой уничтожил Голден Стэйт, одержав победу со счетом 104:79.

Со всеми результатами матчей минувшего игрового дня можно ознакомиться здесь.