НБА: Атланта с Ленем уничтожила Голден Стэйт, Нью-Йорк крупно проиграл Милуоки
Вашему вниманию результаты матчей за понедельник, 2 декабря.
Филадельфия - Юта - 103:94 (31:23, 29:19, 25:24, 18:28)
Шарлотт - Финикс - 104:109 (21:28, 18:31, 34:21, 31:29)
Атланта - Голден Стэйт - 104:79 (20:23, 29:17, 27:13, 28:26)
Милуоки - Нью-Йорк - 132:88 (33:15, 39:30, 28:17, 32:26)
Мемфис - Индиана - 104:117 (19:24, 28:33, 26:28, 31:32)
Сакраменто - Чикаго - 106:113 (23:22, 21:33, 30:29, 32:29)
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