Шикарные данки Вуда и Уильямса - среди лучших моментов дня в НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за воскресенье, 1 декабря.

Кристиан Вуд Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В десятку лучших вошли эпизоды с участием Пола Джорджа, Луки Дончича, Алекса Карусо, Кристиана Вуда и других звездных баскетболистов.

Смотрите также спасительный бросок Харрела на последних секундах, который стал лучшим моментом другого игрового дня НБА.