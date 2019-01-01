Шикарные данки Вуда и Уильямса - среди лучших моментов дня в НБА
Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за воскресенье, 1 декабря.
Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.
В десятку лучших вошли эпизоды с участием Пола Джорджа, Луки Дончича, Алекса Карусо, Кристиана Вуда и других звездных баскетболистов.
Смотрите также спасительный бросок Харрела на последних секундах, который стал лучшим моментом другого игрового дня НБА.
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