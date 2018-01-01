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Украинцы в НБА: Лень набрал 15 очков, Михайлюк провел не очень результативный матч

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Украинские баскетболисты приняли участие в матчах своих команд в рамках НБА.
Алексей Лень
Алексей Лень
Getty Images

В рамках минувшего игрового дня в НБА свои матчи провели команды, в которых играют украинские спортсмены.

Алексей Лень, выступающий за Атланту, провел в матче против Индианы 28:40 и за это время сумел набрать 15 очков, совершить 9 подборов и 1 перехват. Однако украинец не спас свою команду от поражения - в овертайме Хоукс уступил со счетом 104:105.

В матче Детройта против Шарлотт сыграл украинец Святослав Михайлюк. На паркете он провел 14:32, но за это время сумел набрать лишь 3 очка, сделать 2 подбора и 2 результативные передачи.

Стоит сказать, что Пистонс проиграл со счетом 107:110.

Вашему вниманию турнирные таблицы НБА сезона-2019/20.

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Теги: Алексей Лень, Атланта, Атланта Хоукс, Святослав Михайлюк, Детройт, Детройт Пистонс, НБА, баскетбол
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