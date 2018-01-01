Украинцы в НБА: Лень набрал 15 очков, Михайлюк провел не очень результативный матч

Украинские баскетболисты приняли участие в матчах своих команд в рамках НБА.

В рамках минувшего игрового дня в НБА свои матчи провели команды, в которых играют украинские спортсмены.

Алексей Лень, выступающий за Атланту, провел в матче против Индианы 28:40 и за это время сумел набрать 15 очков, совершить 9 подборов и 1 перехват. Однако украинец не спас свою команду от поражения - в овертайме Хоукс уступил со счетом 104:105.

В матче Детройта против Шарлотт сыграл украинец Святослав Михайлюк. На паркете он провел 14:32, но за это время сумел набрать лишь 3 очка, сделать 2 подбора и 2 результативные передачи.

Стоит сказать, что Пистонс проиграл со счетом 107:110.

Вашему вниманию турнирные таблицы НБА сезона-2019/20.