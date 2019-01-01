Спасительный бросок Харрела на последних секундах - лучший момент дня в НБА
Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за среду, 27 ноября.
Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.
В десятку лучших вошли эпизоды с участием Монтрезла Харрелла, Малика Монка, Ар Джей Барретта и других звездных баскетболистов.
Смотрите также роскошный данк Пола Джорджа, который стал лучшим моментом предыдущего игрового дня НБА.
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