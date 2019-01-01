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НБА: Лейкерс побеждает Новый Орлеан, Торонто громит Нью-Йорк

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Вашему вниманию результаты матчей регулярного чемпионата НБА за среду, 27 ноября.
НБА: результаты матчей за 27 ноября
НБА: результаты матчей за 27 ноября
Getty Images

Филадельфия – Сакраменто 97:91 (25:18, 22:28, 29:19, 21:26)

Индиана – Юта 121:102 (21:20, 32:23, 36:37, 32:22)

Кливленд – Орландо 104:116 (27:27, 25:32, 21:28, 31:29)

Шарлотт – Детройт 102:101 (31:32, 24:28, 31:20, 16:21)

Бостон – Бруклин 121:110 (30:23, 27:40, 34:23, 30:24)

Торонто – Нью-Йорк 126:98 (21:29, 37:17, 31:23, 37:29)

Мемфис – Клипперс 119:121 (31:35, 29:29, 28:28, 31:29)

Милуоки – Атланта 111:102 (33:17, 27:42, 21:23, 30:20)

Хьюстон – Майами 117:108 (27:23, 39:19, 25:26, 26:40)

Сан-Антонио – Миннесота 101:113 (24:22, 23:35, 31:24, 23:32)

Финикс – Вашингтон 132:140 (34:36, 35:38, 26:34, 37:32)

Новый Орлеан – Лейкерс 110:114 (38:25, 26:29, 25:25, 21:35)

Портленд – Оклахома-Сити 136:119 (42:26, 21:24, 41:27, 32:42)

Голден Стэйт – Чикаго 104:90 (25:17, 28:31, 25:25, 26:17)

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Теги: баскетбол, НБА, результаты матчей, NBAt
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