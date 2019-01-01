Роскошный данк Пола Джорджа - лучший момент дня в НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за вторник, 26 ноября.

Пол Джордж Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В пятерку лучших вошли эпизоды с участием Пола Джорджа, Кристапса Порзингиса, Кавая Леонарда и других звездных баскетболистов.

Смотрите также победный бросок Динвидди и блокированный данк Митчелла, которые попали в список лучших моментов предыдущего игрового дня НБА.