Леброн - пятый в истории баскетболист, реализовавший 12 тысяч бросков

Именитый спортсмен достиг новой отметки в истории НБА.

Нападающий Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс достиг новой отметки в своей карьере и в истории НБА.

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34-летний баскетболист реализовал 12 тысяч бросков с игры. Он стал пятым игроком в истории, который сумел совершить подобное. Об этом сообщает пресс-служба НБА на своей страничке в Twitter.

До Леброна подобное удавалось только Майклу Джордану (12 192), Уилту Чемберлену (12 681), Карлу Мэлоуну (13 528) и Кариму Абдул-Джаббару (15 837).

Напомним, Леброн Джеймс начал свой путь в НБА 16 лет назад.