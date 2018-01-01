Переключиться на мобильную версию

Леброн - пятый в истории баскетболист, реализовавший 12 тысяч бросков

Комментариев: 0
Именитый спортсмен достиг новой отметки в истории НБА.
Леброн Джеймс
Леброн Джеймс
Getty Images

Нападающий Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс достиг новой отметки в своей карьере и в истории НБА.

Читай также: Школьную форму ЛеБрона продали за баснословную сумму

34-летний баскетболист реализовал 12 тысяч бросков с игры. Он стал пятым игроком в истории, который сумел совершить подобное. Об этом сообщает пресс-служба НБА на своей страничке в Twitter.

До Леброна подобное удавалось только Майклу Джордану (12 192), Уилту Чемберлену (12 681), Карлу Мэлоуну (13 528) и Кариму Абдул-Джаббару (15 837).

Напомним, Леброн Джеймс начал свой путь в НБА 16 лет назад.

Поделись:
Теги: баскетбол, НБА, ЛеБрон Джеймс, Лейкерс, Лос-Анджелес Лейкерс, NBA
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь