Тренер Детройта: Михайлюк демонстрирует большую уверенность в себе

Дуэйн Кейси считает, что украинец провел отличную игру против Орландо.

Тренер Детройта Дуэйн Кейси похвалил украинца Святослава Михайлюка за игру против Орландо.

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“Святослав Михайлюк проделал хорошую работу. Я бы даже сказал, что он проделал исключительную работу в защите.

Конечно, когда он забивает броски, это важно. Блэйк Гриффин находил его на периметре и Святослав забивал с дальней дистанции.

Сегодня Михайлюк продемонстрировал большую уверенность в себе, но все начинается с его защиты“, - цитирует Кейси fox2detroit.com.

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