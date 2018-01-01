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Тренер Детройта: Михайлюк демонстрирует большую уверенность в себе

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Дуэйн Кейси считает, что украинец провел отличную игру против Орландо.
Дуэйн Кейси
Дуэйн Кейси
Getty Images

Тренер Детройта Дуэйн Кейси похвалил украинца Святослава Михайлюка за игру против Орландо.

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“Святослав Михайлюк проделал хорошую работу. Я бы даже сказал, что он проделал исключительную работу в защите.

Конечно, когда он забивает броски, это важно. Блэйк Гриффин находил его на периметре и Святослав забивал с дальней дистанции.

Сегодня Михайлюк продемонстрировал большую уверенность в себе, но все начинается с его защиты“, - цитирует Кейси fox2detroit.com. 

Смотрите также видео обзор моментов с участием украинца в его лучшем матче сезона.

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Теги: баскетбол, НБА, NBA, Святослав Михайлюк, Детройт, Дуэйн Кейси
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