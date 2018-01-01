Тренер Детройта: Михайлюк демонстрирует большую уверенность в себе
Дуэйн Кейси считает, что украинец провел отличную игру против Орландо.
Тренер Детройта Дуэйн Кейси похвалил украинца Святослава Михайлюка за игру против Орландо.
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“Святослав Михайлюк проделал хорошую работу. Я бы даже сказал, что он проделал исключительную работу в защите.
Конечно, когда он забивает броски, это важно. Блэйк Гриффин находил его на периметре и Святослав забивал с дальней дистанции.
Сегодня Михайлюк продемонстрировал большую уверенность в себе, но все начинается с его защиты“, - цитирует Кейси fox2detroit.com.
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