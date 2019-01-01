Лучший матч Михайлюка в сезоне: видео обзор моментов с участием украинца
Святослав Михайлюк помог своей команде обыграть Орландо.
В рамках регулярного чемпионата НБА Детрой провел поединок против Орландо.
Участие в этом матче принял свингмен Пистонс Святослав Михайлюк, для которого эта встреча стала лучшей в сезоне.
За 22 минуты, которые украинец провел на паркете, она набрал 12 очков, сделал 2 подбора и 1 перехват.
Вашему вниманию видео обзор моментов с участием Михайлюка:
Напомним, Детройт обыграл Орландо со счетом 103:88.
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