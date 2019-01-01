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Лучший матч Михайлюка в сезоне: видео обзор моментов с участием украинца

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Святослав Михайлюк помог своей команде обыграть Орландо.

Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк
nba.com/pistons/

В рамках регулярного чемпионата НБА Детрой провел поединок против Орландо.

Участие в этом матче принял свингмен Пистонс Святослав Михайлюк, для которого эта встреча стала лучшей в сезоне.

За 22 минуты, которые украинец провел на паркете, она набрал 12 очков, сделал 2 подбора и 1 перехват.

Вашему вниманию видео обзор моментов с участием Михайлюка:

Напомним, Детройт обыграл Орландо со счетом 103:88.

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Теги: Детройт Пистонс, Святослав Михайлюк, НБА, баскетбол, NBA, видео
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