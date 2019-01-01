Лидер Детройта: Я очень ценю старания Михайлюка
Блэйк Гриффин похвалил украинского баскеболиста.
Тяжелый форвард Детройта Блэйк Гриффин прокомментировал игру украинского атакующего защитника Святослава Михайлюка в матче с Орландо (103:88).
“Свят - открытие этого поединка. Он отлично показал себя в атаке,но, конечно, главную роль сыграла его защита.
Я очень ценю такое старание, они еще были видны в тренировочном лагере“, - цитирует Грффина FOX2.
Напомним, Святослав Михайлюк провел самый результативный матч сезона.
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