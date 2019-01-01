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Лидер Детройта: Я очень ценю старания Михайлюка

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Блэйк Гриффин похвалил украинского баскеболиста.
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк
Getty Images

Тяжелый форвард Детройта Блэйк Гриффин прокомментировал игру украинского атакующего защитника Святослава Михайлюка в матче с Орландо (103:88).

“Свят - открытие этого поединка. Он отлично показал себя в атаке,но, конечно, главную роль сыграла его защита. 

Я очень ценю такое старание, они еще были видны в тренировочном лагере“, - цитирует Грффина FOX2.

Напомним, Святослав Михайлюк провел самый результативный матч сезона.

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Теги: баскетбол, НБА, NBA, Детройт, Святослав Михайлюк, Блэйк Гриффин
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