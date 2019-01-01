Победный бросок Динвидди и блокированный данк Митчелла - среди лучших моментов дня НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за понедельник, 25 ноября.

Спенсер Динвидди Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В десятку лучших вошли эпизоды с участием Леброна Джеймса, Трея Янга, Бена Симмонса, Спенсера Динвидди, Донована Митчелла и других звездных баскетболистов.

Смотрите также элегантную передачу Йокича и бросок Харриса, которые стали лучшим моментом предыдущего игрового дня НБА.