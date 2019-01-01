НБА: Детройт обыграл Орландо, Атланта Леня проиграла Миннесоте
Вашему вниманию результаты матчей регулярного чемпионата НБА за понедельник, 25 ноября.
Индиана - Мемфис 126:114 (36:27, 31:29, 37:27, 22:31)
Детройт - Орландо 103:88 (23:31, 30:24, 25:15, 25:18)
Кливленд - Бруклин 106:108 (26:25, 25:27, 24:29, 31:27)
Атланта - Миннесота 113:125 (30:38, 34:16, 26:39, 23:32)
Бостон - Сакраменто 103:102 (19:22, 34:24, 22:29, 28:27)
Торонто - Филадельфия 101:96 (28:34, 23:15, 30:31, 20:16)
Милуоки - Юта 122:118 (23:25, 25:32, 42:26, 32:35)
Чикаго - Портленд 94:117 (28:27, 26:35, 18:30, 22:25)
Сан-Антонио - Лейкерс 104:114 (22:25, 34:29, 26:32, 22:28)
Голден Стэйт - Оклахома-Сити 97:100 (28:25, 31:28, 24:21, 14:26)
Майами - Шарлотт 117:100 (36:31, 33:27, 29:24, 19:18)
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