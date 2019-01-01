Элегантная передача Йокича и бросок Харриса - лучший момент дня в НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за воскресенье, 24 ноября.

Гэри Харрис Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В пятерку лучших вошли эпизоды с участием Келли Обри, Николы Йокича, Гэри Харриса, Кристапса Порзингиса и других звездных баскетболистов.

Смотрите также победный трехочковый Лавина на последних секундах матча, который стал лучшим моментом предыдущего игрового дня НБА.