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НБА: Новый Орлеан уступил Клипперс, Даллас справился с Хьюстоном

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Вашему вниманию результаты матчей регулярного чемпионата НБА за воскресенье, 24 ноября.
НБА: результаты матчей
НБА: результаты матчей
Getty Images

Хьюстон - Даллас 123:137 (29:45, 31:33, 35:27, 28:32)

Хьюстон: Харден (32 + 9 подборов + 11 передач + 6 потерь), Уэстбрук (27 + 6 передач), Капела (21 + 22 подбора), Хауз (16), Такер (16) - старт; Риверс (4), Кларк (3),Маклемор (2), Хартенштайн (2), Клемонс (0), Сефолоша (0), Чендлер (0).

Даллас: Дончич (41 + 10 передач + 6 потерь), Хардуэй (31), Порзингис (23 + 13 подборов), Финни-Смит (12 + 10 подборов), Пауэлл (2) - старт; Клебер (11),Райт (9), Брансон (3), Джексон (3), Сет Карри (2).

Нью-Йорк - Бруклин 101:103 (22:29, 24:23, 26:30, 29:21)

Вашингтон - Сакраменто 106:113 (27:24, 30:33, 28:33, 21:23)

Денвер - Финикс 116:104 (28:28, 24:29, 27:20, 37:27)

Клипперс - Новый Орлеан 134:109 (40:27, 32:29, 28:31, 34:22)

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Теги: баскетбол, НБА, NBA, результаты матчей
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