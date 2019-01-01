НБА: Новый Орлеан уступил Клипперс, Даллас справился с Хьюстоном
Вашему вниманию результаты матчей регулярного чемпионата НБА за воскресенье, 24 ноября.
Хьюстон - Даллас 123:137 (29:45, 31:33, 35:27, 28:32)
Хьюстон: Харден (32 + 9 подборов + 11 передач + 6 потерь), Уэстбрук (27 + 6 передач), Капела (21 + 22 подбора), Хауз (16), Такер (16) - старт; Риверс (4), Кларк (3),Маклемор (2), Хартенштайн (2), Клемонс (0), Сефолоша (0), Чендлер (0).
Даллас: Дончич (41 + 10 передач + 6 потерь), Хардуэй (31), Порзингис (23 + 13 подборов), Финни-Смит (12 + 10 подборов), Пауэлл (2) - старт; Клебер (11),Райт (9), Брансон (3), Джексон (3), Сет Карри (2).
Нью-Йорк - Бруклин 101:103 (22:29, 24:23, 26:30, 29:21)
Вашингтон - Сакраменто 106:113 (27:24, 30:33, 28:33, 21:23)
Денвер - Финикс 116:104 (28:28, 24:29, 27:20, 37:27)
Клипперс - Новый Орлеан 134:109 (40:27, 32:29, 28:31, 34:22)
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