Победный трехочковый Лавина на последних секундах матча - лучший момент дня в НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за субботу, 23 ноября.

Зак Лавин Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В десятку лучших вошли эпизоды с участием Леброна Джеймса, Трея Янга, Джоэла Эмбиида, Донована Митчелла, Зака Лавина и других звездных баскетболистов.

Смотрите также обманную комбинацию Худа и Лабиссье, которая стала лучшим моментом другого игрового дня НБА.