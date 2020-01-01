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НБА: Торонто вырвал победу а Атланты, Детройт уступил Милуоки

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Вашему вниманию результаты матчей регулярного чемпионата НБА за субботу, 23 ноября.
НБА: результаты матчей за 23 ноября
НБА: результаты матчей за 23 ноября
nba.com/hawks/

Миннесота - Финикс 98:100 (23:30, 22:22, 28:30, 25:18)

Индиана - Орландо 111:106 (24:25, 31:20, 28:40, 28:21)

Шарлотт - Чикаго 115:116 (23:34, 26:22, 25:13, 41:47)

Атланта - Торонто 116:119 (27:26, 34:26, 29:35, 26:32)

Нью-Йорк - Сан-Антонио 104:111 (16:32, 27:36, 28:21, 33:22)

Филадельфия - Майами 113:86 (28:13, 27:22, 37:24, 21:27)

Мемфис - Лейкерс 108:109 (35:25, 28:30, 21:30, 24:24)

Кливленд - Портленд 110:104 (19:19, 30:23, 27:27, 34:35)

Милуоки - Детройт 104:90 (27:24, 27:23, 23:22, 27:21)

Юта - Новый Орлеан 128:120 (44:31, 30:23, 24:34, 30:32)

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Теги: НБА, результаты матчей, баскетбол, NBA
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