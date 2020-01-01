НБА: Торонто вырвал победу а Атланты, Детройт уступил Милуоки
Вашему вниманию результаты матчей регулярного чемпионата НБА за субботу, 23 ноября.
Миннесота - Финикс 98:100 (23:30, 22:22, 28:30, 25:18)
Индиана - Орландо 111:106 (24:25, 31:20, 28:40, 28:21)
Шарлотт - Чикаго 115:116 (23:34, 26:22, 25:13, 41:47)
Атланта - Торонто 116:119 (27:26, 34:26, 29:35, 26:32)
Нью-Йорк - Сан-Антонио 104:111 (16:32, 27:36, 28:21, 33:22)
Филадельфия - Майами 113:86 (28:13, 27:22, 37:24, 21:27)
Мемфис - Лейкерс 108:109 (35:25, 28:30, 21:30, 24:24)
Кливленд - Портленд 110:104 (19:19, 30:23, 27:27, 34:35)
Милуоки - Детройт 104:90 (27:24, 27:23, 23:22, 27:21)
Юта - Новый Орлеан 128:120 (44:31, 30:23, 24:34, 30:32)
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