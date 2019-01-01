Кемба Уокер попал в больницу после столкновения с одноклубником

Лидер Селтикс покинул матч с Денвером на носилках.

Разыгрывающий Бостон Селтикс Кемба Уокер получил травму шеи в матче регулярного чемпионата НБА против Денвер Наггетс (92:96).

В конце второй четверти баскетболист с столкнулся с одноклубником Шеми Оджелейем и свалился на паркет. Предполагалось, что из-за столкновения Уокер мог повредить шею, сообщает ESPN.

Уокера сразу же отправили в больницу для дальнейшего обследования. Там врачи диагностировали подозрение на сотрясение мозга.

Повторное обследование проведут в ближайшее время в Бостоне.

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