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Кемба Уокер попал в больницу после столкновения с одноклубником

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Лидер Селтикс покинул матч с Денвером на носилках.
Кемба Уокер
Кемба Уокер
Getty Images

Разыгрывающий Бостон Селтикс Кемба Уокер получил травму шеи в матче регулярного чемпионата НБА против Денвер Наггетс (92:96).

В конце второй четверти баскетболист с столкнулся с одноклубником Шеми Оджелейем и свалился на паркет. Предполагалось, что из-за столкновения Уокер мог повредить шею, сообщает ESPN.

Уокера сразу же отправили в больницу для дальнейшего обследования. Там врачи диагностировали подозрение на сотрясение мозга. 

Повторное обследование проведут в ближайшее время в Бостоне.

Смотрите все результаты игрового дня в НБА.

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Теги: НБА, Кемба Уокер
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