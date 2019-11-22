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Украинцы в НБА: Михайлюк помог Детройту разгромить Атланту Леня

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Украинские легионеры сыграли между собой в матче НБА.
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк
Getty Images

Украинцы Святослав Михайлюк и Алексей Лень приняли участие в матче регулярного чемпионата НБА Детройт - Атланта (128:103).

В игре за Пистонс Михайлюк получил целых 32 минуты игрового времени, набрав 5 очков, совершив 1 отбор и отдав 4 передачи. 

Лень провел на площадке почти 16 минут и набрал 12 очков, три подбора, одну передачу и еще один раз совершил блокшот.

Напомним, Атланта занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. Детройт располагается на 11-й строчке.

Смотрите все результаты игрового дня в НБА.

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Теги: Алексей Лень, Святослав Михайлюк, Атланта Хокс, Детройт Пистонс, НБА
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