Обманная комбинация Худа и Лабиссье - лучший момент дня в НБА
Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за четверг, 21 ноября.
Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.
В пятерку лучших вошли эпизоды с участием Келли Обри, Янниса Адетокунбо, Брука Лопеса, Скала Лабиссье и других звездных баскетболистов.
Смотрите также шикарный отбор Крэйга, отправивший Хардена на паркет, попавший в подборку лучших моментов предыдущего игрового дня НБА.
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