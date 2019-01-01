Обманная комбинация Худа и Лабиссье - лучший момент дня в НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за четверг, 21 ноября.

Скал Лабиссье Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В пятерку лучших вошли эпизоды с участием Келли Обри, Янниса Адетокунбо, Брука Лопеса, Скала Лабиссье и других звездных баскетболистов.

Смотрите также шикарный отбор Крэйга, отправивший Хардена на паркет, попавший в подборку лучших моментов предыдущего игрового дня НБА.