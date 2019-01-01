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Невероятный Дончич установил новый рекорд НБА

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Молодой баскетболист в двух матчах подряд оформлял трипл-дабл, набирая не менее 35 очков.
Лука Дончич
Лука Дончич
Getty Images

В рамках очередного игрового дня НБА Даллас разгромил Голден Стэйт со счетом 142:94.

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Защитник Маверикс Лука Дончич стал лучшим игроком своей команды. Он набрал 35 очков, совершил 10 подборов и 11 передач при 5-ти потерях. Однако достижение 20-летнего баскетболиста не только в этом. Дончич уже вторую игру подряд оформляет трипл-дабл, набирая не менее 35 очков, что произошло впервые в истории НБА.

Вашему вниманию видео моментов с участием Дончича в игре против Голдэн Стэйт:

Вашему вниманию все результаты игрового дня НБА, а также обзор лучших моментов дня.

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Теги: Лука Дончич, Даллас, Даллас Маверикс, баскетбол, НБА, NBA
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