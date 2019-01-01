Шикарный отбор Крэйга, отправивший Хардена на паркет, - среди лучших моментов дня в НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за среду, 20 ноября.

Торри Крэйг Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В десятку лучших вошли эпизоды с участием Донована Митчелла, Бена Симмонса, Кавая Леонарда, Торри Крэйга и других звездных баскетболистов.

Смотрите также крутой маневр и данк Холидея, который стал лучшим моментом предыдущего игрового дня НБА.