Шикарный отбор Крэйга, отправивший Хардена на паркет, - среди лучших моментов дня в НБА
Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за среду, 20 ноября.
Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.
В десятку лучших вошли эпизоды с участием Донована Митчелла, Бена Симмонса, Кавая Леонарда, Торри Крэйга и других звездных баскетболистов.
Смотрите также крутой маневр и данк Холидея, который стал лучшим моментом предыдущего игрового дня НБА.
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