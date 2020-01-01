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Украинцы в НБА: Михайлюк набрал три очка, Лень отличился результативной передачей

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Украинцы приняли участие в матчах своих команд в рамках регулярного чемпионата НБА.
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк
Getty Images

В рамках регулярного чемпионата НБА состоялись матчи команд, в которых выступают украинские баскетболисты.

Атакующий защитник Детройта Святослав Михайлюк сыграл против Чикаго, выйдя со скамейки. Украинец провел на паркете 14:39 минут, и за это время набрал 3 очка (1/1 трехочковых). Также Михайлюк отличился результативной передачей. Отметим, что Детрой проиграл Чикаго со счетом 89:109.

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Центровой Атланты Алексей Лень отыграл только 08:32 минут в матче против Милуоки. За это время украинец не заработал очков (0/1 трехочковых), совершил 3 отбола и 1 результативную передачу. Команда Леня уступила в матче со счетом 135:127.

Вашему вниманию все результаты игрового дня НБА.

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Теги: Алексей Лень, Атланта, Атланта Хоукс, Святослав Михайлюк, Детройт, Детройт Пистонс, НБА, баскетбол, NBA
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