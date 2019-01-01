НБА: Даллас уничтожил Голден Стэйт, Детройт с Михайлюком уступил Чикаго
Вашему вниманию результаты матчей НБА за среду, 20 ноября.
Вашингтон - Сан-Антонио - 138:132 (35:38, 28:31, 38:29, 37:34)
Филадельфия - Нью-Йорк -109:104 (27:25, 26:26, 21:28, 35:25)
Атланта - Милуоки - 127:135 (26:34, 35:24, 22:38, 44:39)
Даллас - Голден Стэйт - 142:94 (44:16, 30:22, 30:26, 38:30)
Торонто - Орландо - 113:97 (32:32, 29:19, 18:17, 34:29)
Майами - Кливленд - 124:100 (32:22, 43:26, 24:29, 25:23)
Бруклин - Шарлотт - 101:91 (26:26, 30:25, 26:22, 19:18)
Чикаго - Детройт - 109:89 (30:30, 29:25, 25:16, 25:18)
Юта - Миннесота - 103:95 (26:19, 22:27, 25:22, 30:27)
Денвер - Хьюстон - 105:95 (27:22, 27:29, 28:22, 23:22)
Клипперс - Бостон - 107:104 ОТ (22:21, 18:21, 29:33, 28:22, ОТ1 - 10:7)
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