Переключиться на мобильную версию

НБА: Даллас уничтожил Голден Стэйт, Детройт с Михайлюком уступил Чикаго

Комментариев: 0
Вашему вниманию результаты матчей НБА за среду, 20 ноября.
НБА: результаты матчей за 20 ноября
НБА: результаты матчей за 20 ноября
Getty Images

Вашингтон - Сан-Антонио - 138:132 (35:38, 28:31, 38:29, 37:34)

Филадельфия - Нью-Йорк -109:104 (27:25, 26:26, 21:28, 35:25)

Атланта - Милуоки - 127:135 (26:34, 35:24, 22:38, 44:39)

Даллас - Голден Стэйт - 142:94 (44:16, 30:22, 30:26, 38:30)

Торонто - Орландо - 113:97 (32:32, 29:19, 18:17, 34:29)

Майами - Кливленд - 124:100 (32:22, 43:26, 24:29, 25:23)

Бруклин - Шарлотт - 101:91 (26:26, 30:25, 26:22, 19:18)

Чикаго - Детройт - 109:89 (30:30, 29:25, 25:16, 25:18)

Юта - Миннесота - 103:95 (26:19, 22:27, 25:22, 30:27)

Денвер - Хьюстон - 105:95 (27:22, 27:29, 28:22, 23:22)

Клипперс - Бостон - 107:104 ОТ (22:21, 18:21, 29:33, 28:22, ОТ1 - 10:7)

Поделись:
Теги: баскетбол, НБА, результаты матчей, NBA
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь