Крутой маневр и данк Холидея - лучший момент дня в НБА
Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за вторник, 19 ноября.
Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.
В пятерку лучших вошли эпизоды с участием Леброна Джеймса, Энтони Дэвиса, Брэндона Ингрэма, Джру Холидея и других звездных баскетболистов.
Смотрите также красивый обманный маневр Мудиая и данк Адетокунбо, которые попали в список лучших предыдущего игрового дня НБА.
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