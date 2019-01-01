Крутой маневр и данк Холидея - лучший момент дня в НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за вторник, 19 ноября.

Джру Холидей nba.com/pelicans/

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В пятерку лучших вошли эпизоды с участием Леброна Джеймса, Энтони Дэвиса, Брэндона Ингрэма, Джру Холидея и других звездных баскетболистов.

Смотрите также красивый обманный маневр Мудиая и данк Адетокунбо, которые попали в список лучших предыдущего игрового дня НБА.