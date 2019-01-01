НБА: Лейкерс разобрались с Оклахомой, Мемфис уступил Голден Стэйт
Новый Орлеан - Портленд 115:104 (27:28, 26:26, 35:25, 27:25)
Новый Орлеан: Холидэй (22 + 10 передач + 5 потерь), Ингрэм (21 + 7 подборов), Редик (18), Хэйс (9 + 7 подборов), Уильямс (8 + 13 подборов) - старт; Мелли (14), Мур (11), Джексон (9), Александер-Уокер (3).
Портленд: Макколлум (22), Уайтсайд (14 + 14 подборов), Саймонс (13), Энтони (10 + 5 потерь), Худ (8) - старт; Литтл (12 + 11 подборов), Бэйзмор (11), Хезоня (7), Лабиссьер (4), Трент (3).
Мемфис - Голден Стэйт 95:114 (30:28, 16:33, 26:22, 23:31)
Мемфис: Морэнт (20 + 6 передач), Брукс (18), Краудер (15 + 11 подборов), Джарен Джексон (8), Валанчюнас (7) - старт; Кларк (17), Джонс (4), Хилл (4), Андерсон (2), Мелтон (0), Гудурич (0), Кабокло (0).
Голден Стэйт: Беркс (29 + 8 подборов + 5 потерь), Робинсон (20), Паскалл (17), Грин (8 + 10 подборов + 11 передач), Коули-Стайн (6 + 10 подборов) - старт; Крисс (17 + 4 блок-шота), Спеллмен (9), Пул (5), Боумэн (3).
Сакраменто - Финикс 120:116 (33:19, 29:26, 25:30, 33:41)
Сакраменто: Холмс (20 + 15 подборов), Бьелица (17 + 8 подборов), Барнс (15), Хилд (12), Джозеф (6 + 14 передач) - старт; Богданович (31 + 7 передач + 6 потерь), Феррелл (9), Дедмон (8), Джеймс (2).
Финикс: Букер (30 + 8 передач), Убре (20 + 8 подборов + 5 перехватов), Камински (17), Шарич (2), Рубио (1) - старт; Бриджес (20), К. Джонсон (18), Окобо (4), Т. Джонсон (2), Диалло (2).
Лейкерс - Оклахома-Сити 112:107 (33:28, 30:25, 30:34, 19:20)
Лейкерс: Дэвис (34 + 7 подборов), Джеймс (25 + 11 подборов + 10 передач + 7 потерь), Колдуэлл-Поуп (13), Макги (8 + 4 блок-шота), Грин (5) - старт; Карузо (8), Рондо (8 + 10 передач), Кузма (5), Кук (3), Ховард (3).
Оклахома-Сити: Галлинари (25), Гилджес-Александер (16), Пол (4 + 10 передач), Фергюсон (3), Адамс (2) - старт; Шредер (31 + 5 потерь), Ноэл (15 + 8 подборов), Надер (5), Бертон (4), Бэйзли (2).
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