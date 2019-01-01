Легенда НБА выставил на продажу свой шикарный особняк в Калифорнии

Недвижимость находится в закрытом сообществе, недалеко от Лос-Анджелеса.

Шакил О`Нил Getty Images

Легендарный баскетболист Шакил О`Нил решил продать свой особняк за 2,5 миллиона долларов в Калифорнии, сообщает Mansion Global. Общая площадь дома - 480 кв.м.

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Роскошный особняк с пятью спальнями, двухэтажным фойе, гостиной, мраморной кухней, семейной комнатой и столовой расположен в закрытом сообществе Белл-Каньон в Сими-Хиллз, который находится примерно в 56 км от Лос-Анджелеса.

Courtesy of Compass

Courtesy of Compass

Courtesy of Compass

Также в распоряжении гостей - винный зал, медиа-комната, кабинет и мастер-люкс с гардеробными и камином.

Courtesy of Compass

Courtesy of Compass

На заднем дворе дома есть патио, бассейн с джакузи и место для костра.

Courtesy of Compass

Отмечается, что бывший баскетболист приобрел особняк в начале 2018 года за 1,8 миллиона долларов.

Ранее О`Нил выставил на продажу свой роскошный особняк с личным водопадом.