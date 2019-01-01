Легенда НБА выставил на продажу свой шикарный особняк в Калифорнии
Легендарный баскетболист Шакил О`Нил решил продать свой особняк за 2,5 миллиона долларов в Калифорнии, сообщает Mansion Global. Общая площадь дома - 480 кв.м.
Читай также: Роналду решил продать свой роскошный особняк в Манчестере
Роскошный особняк с пятью спальнями, двухэтажным фойе, гостиной, мраморной кухней, семейной комнатой и столовой расположен в закрытом сообществе Белл-Каньон в Сими-Хиллз, который находится примерно в 56 км от Лос-Анджелеса.
Также в распоряжении гостей - винный зал, медиа-комната, кабинет и мастер-люкс с гардеробными и камином.
На заднем дворе дома есть патио, бассейн с джакузи и место для костра.
Отмечается, что бывший баскетболист приобрел особняк в начале 2018 года за 1,8 миллиона долларов.
Ранее О`Нил выставил на продажу свой роскошный особняк с личным водопадом.
Полная версия правил