Переключиться на мобильную версию

Красивый обманный маневр Мудиая и данк Адетокунбо - среди лучших моментов дня в НБА

Комментариев: 1
Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за понедельник, 18 ноября.

Эммануэль Мудиай
Эммануэль Мудиай
Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В десятку лучших вошли эпизоды с участием Руди Гобера, Паскаля Сиакама, Монтрезла Харрелла, Эммануэля Мудиая и других звездных баскетболистов.

Смотрите также эффектный отбор Фульца и феноменальную работу Леброна, которые попали в список лучших предыдущего игрового дня НБА.

Поделись:
Теги: НБА, баскетбол, видео, лучшие моменты, топ-10, NBA
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  19.11.2019, 11:51
Оценка:  0
гость
Говнокацапов бельгийцы трахнули знатно ахахахахахахха
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь