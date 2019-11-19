Красивый обманный маневр Мудиая и данк Адетокунбо - среди лучших моментов дня в НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за понедельник, 18 ноября.

Эммануэль Мудиай Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В десятку лучших вошли эпизоды с участием Руди Гобера, Паскаля Сиакама, Монтрезла Харрелла, Эммануэля Мудиая и других звездных баскетболистов.

Смотрите также эффектный отбор Фульца и феноменальную работу Леброна, которые попали в список лучших предыдущего игрового дня НБА.