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НБА: Нью-Йорк разобрался с Кливлендом, Финикс уступил Бостону

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Вашему вниманию результаты матчей регулярного чемпионата НБА за понедельник, 18 ноября.
НБА: результаты матчей за 18 ноября
НБА: результаты матчей за 18 ноября
Getty Images

Нью-Йорк - Кливленд 123:105 (32:20, 32:31, 30:20, 29:34)

Бруклин - Индиана 86:115 (18:18, 17:41, 33:25, 18:31)

Торонто - Шарлотт 132:96 (26:25, 34:31, 32:18, 40:22)

Чикаго - Милуоки 101:115 (26:29, 30:31, 25:24, 20:31)

Хьюстон - Портленд 132:108 (29:30, 35:20, 35:26, 33:32)

Даллас - Сан-Антонио 117:110 (36:22, 23:27, 34:30, 24:31)

Финикс - Бостон 85:99 (22:26, 20:31, 23:23, 20:19)

Юта - Миннесота 102:112 (32:36, 24:23, 22:17, 24:36)

Клипперс - Оклахома-Сити 90:88 (23:17, 19:30, 24:17, 24:24)

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Теги: NBA, баскетбол, НБА, результаты матчей
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