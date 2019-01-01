Эффектный отбор Фульца и феноменальная работа Леброна - среди лучших моментов дня в НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за воскресенье, 17 ноября.

Леброн Джеймс Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В десятку лучших вошли эпизоды с участием Леброна Джеймса, Дэнни Грина, Маркелла Фульца и других звездных баскетболистов.

Смотрите также эпизоды с участием Адетокунбо и Калвера, которые попали в список лучших предыдущего игрового дня НБА.