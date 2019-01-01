Эффектный отбор Фульца и феноменальная работа Леброна - среди лучших моментов дня в НБА
Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за воскресенье, 17 ноября.
Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.
В десятку лучших вошли эпизоды с участием Леброна Джеймса, Дэнни Грина, Маркелла Фульца и других звездных баскетболистов.
Смотрите также эпизоды с участием Адетокунбо и Калвера, которые попали в список лучших предыдущего игрового дня НБА.
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