Переключиться на мобильную версию

НБА: Лейкерс разобрался с Атлантой, Сакраменто одержал минимальную победу над Бостоном

Комментариев: 0
Вашему вниманию результаты матчей НБА за воскресенье, 17 ноября.
НБА: Лейкерс разобрался с Атлантой, Сакраменто одержал минимальную победу над Бостоном
Getty Images

Кливленд – Филадельфия 95:114 (22:33, 22:35, 25:27, 26:19)

Сакраменто – Бостон 100:99 (30:18, 20:28, 21:29, 29:24)

Орландо – Вашингтон 125:121 (29:22, 32:30, 27:25, 37:44)

Мемфис – Денвер 114:131 (32:28, 17:44, 31:36, 34:23)

Новый Орлеан – Голден Стэйт 108:100 (26:23, 29:26, 21:20, 32:31)

Лейкерс – Атланта 122:101 (36:24, 33:17, 27:36, 26:24)

Поделись:
Теги: баскетбол, НБА, результаты матчей, NBA
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь