НБА: Лейкерс разобрался с Атлантой, Сакраменто одержал минимальную победу над Бостоном
Вашему вниманию результаты матчей НБА за воскресенье, 17 ноября.
Кливленд – Филадельфия 95:114 (22:33, 22:35, 25:27, 26:19)
Сакраменто – Бостон 100:99 (30:18, 20:28, 21:29, 29:24)
Орландо – Вашингтон 125:121 (29:22, 32:30, 27:25, 37:44)
Мемфис – Денвер 114:131 (32:28, 17:44, 31:36, 34:23)
Новый Орлеан – Голден Стэйт 108:100 (26:23, 29:26, 21:20, 32:31)
Лейкерс – Атланта 122:101 (36:24, 33:17, 27:36, 26:24)
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