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Лень заработал 5 очков в игре с Клипперс

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Алексей не смог помочь команде избежать разгрома.
Алексей Лень / НБА
Алексей Лень / НБА

В рамках очередного матча лиги Национальной баскетбольной ассоциации Лос-Анджелес Клипперс разгромили Атланту Хоукс со счетом (101:150).

Центровой джорджинского клуба Алексей Лень принял участие в поединке и отыграл в общей сложности 17 минут и 47 секунд.

В течение этого времени он заработал 5 очков, выполнил 3 подбора и 1 результативную передачу.

Отметим также, что украинский баскетболист реализовал 1 из 5 бросков с игры (0 из 1 – трехочковые), а коэффициент полезности составил -9.

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