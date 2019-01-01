НБА: Атланта уступила Клипперс, Чикаго - Бруклину
Чикаго – Бруклин 111:117 (19:30, 37:20, 22:24, 33:43)
Чикаго: Лавин (36), Картер (18 + 14 подборов), Маркканен (16 + 10 подборов), Хатчисон (11), Саторански (5 + 8 подборов) – старт; Уайт (7 + 9 подборов), Данн (7), Арчидиаконо (6), Янг (5).
Бруклин: Динуидди (24), Харрис (22 + 8 передач), Принс (13), Темпл (12), Аллен (11 + 7 подборов) – старт; Пинсон (10), Клэкстон (8), Джордан (7 + 7 подборов + 4 блок-шота), Шамперт (5), Муса (5 + 7 подборов).
Индиана – Милуоки 83:102 (22:26, 14:23, 27:22, 20:31)
Индиана: Тернер (16 + 11 подборов + 4 блок-шота), Уоррен (15), А. Холидэй (11), Сабонис (11 + 14 подборов), Дж. Холидэй (9) – старт; Битадзе (7), Лиф (5), Джонсон (4), Макдермотт (3), Митру-Лонг (2), Боуэн (0), Сэмпсон (0).
Милуоки: Я. Адетокумбо (26 + 13 подборов + 6 передач + 5 потерь), Б. Лопес (15 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Дивинченцо (14), Бледсоу (10), Мэттьюз (5) – старт; Браун (10), Р. Лопес (7), Ильясова (6), Уилсон (5), Корвер (2), Т. Адетокумбо (2), Хилл (0), Коннотон (0).
Нью-Йорк – Шарлотт 102:103 (23:20, 32:27, 21:28, 26:28)
Нью-Йорк: Барретт (22), М-с Моррис (14), Рэндл (12 + 7 подборов + 6 передач), Гибсон (9 + 7 подборов), Ниликина (6 + 6 передач) – старт; Робинсон (17 + 12 подборов), Портис (14), Дотсон (4), Смит (2), Нокс (2), Эллингтон (0).
Шарлотт: Грэм (29 + 5 потерь), Вашингтон (19), Розир (16), Зеллер (7), Бриджес (0) – старт; Марв. Уильямс (13), Монк (12), Бийомбо (4), Батюм (3 + 9 подборов + 6 передач), Коди Мартин (0).
Майами – Новый Орлеан 109:94 (29:22, 25:27, 24:16, 31:29)
Майами: Нанн (22), Адебайо (18 + 14 подборов), Батлер (16 + 8 подборов + 13 передач + 6 потерь), Робинсон (15), Ленард (4) – старт; Олиник (13), Хирро (12), Силва (9 + 8 подборов), Мэйкон (0).
Новый Орлеан: Мур (18), Холидэй (14 + 6 потерь), Уильямс (7), Фэйворс (2), Джексон (0) – старт; Александер-Уокер (27), Хэйс (12), Мелли (10), Грэй (2), Читэм (2).
Миннесота – Хьюстон 105:125 (30:31, 32:33, 23:29, 20:32)
Миннесота: Таунс (27 + 15 подборов), Лэйман (21), Ковингтон (17), Грэм (9), Тиг (8 + 12 передач + 5 потерь) – старт; Калвер (13), Бэйтс-Диоп (5), Вонле (3 + 8 подборов), Мартин (2), Белл (0).
Хьюстон: Харден (49 + 6 передач), Маклемор (20), Риверс (19), Такер (9), Чендлер (0) – старт; Клемонс (19), Хартенштайн (6 + 16 подборов), Кларк (3), Сефолоша (0).
Даллас – Торонто 110:102 (32:22, 21:38, 25:17, 32:25)
Даллас: Дончич (26 + 15 подборов + 7 передач + 7 потерь), Порзингис (20 + 15 подборов), Сет Карри (15), Финни-Смит (10), Клебер (10) – старт; Райт (15), Брансон (4), Хардуэй (4), Пауэлл (4), Джексон (2).
Торонто: Пауэлл (26), Ванвлит (24 + 7 передач), Сиакам (15 + 7 передач + 5 потерь), Ануноби (8), Марк Газоль (6 + 9 подборов) – старт; Томас (10), Холлис-Джефферсон (8), Буше (3), Дэвис (2).
Сан-Антонио – Портленд 116:121 (23:41, 35:25, 38:24, 20:31)
Сан-Антонио: Олдридж (30 + 13 подборов), Форбс (17), Дерозан (16 + 7 подборов), Уайт (10), Лайлс (3) – старт; Гэй (16), Миллс (11), Пелтль (9 + 9 подборов), Уокер (4), Белинелли (0).
Портленд: Макколлум (32 + 7 передач), Лиллард (22 + 6 передач), Уайтсайд (21 + 12 подборов), Худ (16), Литтл (5 + 8 подборов) – старт; Бэйзмор (8), Хезоня (8), Саймонс (7), Лабиссьер (2).
Клипперс – Атланта 150:101 (43:30, 31:32, 38:20, 38:19)
Клипперс: Джордж (37), Мэнн (13 + 8 передач), Зубац (7 + 9 подборов + 4 блок-шота), Макгрудер (6), Харклесс (6 + 7 подборов) – старт; Уильямс (25 + 6 передач), Робинсон (21), Харрелл (17), Кабенгеле (10), Уолтон (3), Паттерсон (3), Грин (2 + 9 подборов).
Атланта: Янг (20 + 6 передач), Хантер (12), Реддиш (12), Паркер (11 + 8 подборов), Джонс (11 + 4 блок-шота) – старт; Тернер (11), Бембри (6), Фернанду (6), Крэбб (5), Лень (5), Уоллес (2), Браун (0).
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