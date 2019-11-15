Невероятный победный трехочковый Монка на последней секунде - лучший момент дня в НБА

Представляем подборку лучших моментов дня в НБА за пятницу, 15 ноября.

Малик Монк Getty Images

Национальная баскетбольная ассоциация традиционно представила подборку лучших моментов очередного игрового дня регулярного чемпионата.

В десятку лучших вошли эпизоды с участием Леброна Джеймса, Джеймса Хардена, Майлза Бриджеса, Малика Монка и других звездных баскетболистов.

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