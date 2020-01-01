НБА: Вашингтон разгромил Миннесоту, Детройт уступил Шарлотт
Вашему вниманию результаты матчей НБА за пятницу, 15 ноября.
Орландо - Сан-Антонио 111:109 (24:31, 23:25, 32:26, 32:27)
Шарлотт - Детройт 109:106 (25:35, 26:30, 32:18, 26:23)
Оклахома-Сити - Филадельфия 127:119 OT (24:29, 30:20, 26:34, 27:24, 20:12)
Миннесота - Вашингтон 116:137 (30:39, 43:37, 19:26, 24:35)
Мемфис - Юта 107:106 (23:26, 30:22, 24:31, 30:27)
Хьюстон - Индиана 111:102 (26:22, 28:27, 26:30, 31:23)
Лейкерс - Сакраменто 99:97 (20:30, 29:20, 25:21, 25:26)
Голден Стэйт - Бостон 100:105 (32:23, 19:29, 20:24, 29:29)
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